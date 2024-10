Abertas inscrições para concurso do TJRO para nível médio e superior

O Instituto Consulpan tornou público abertura do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) com 25 vagas de técnicos e analistas, nos níveis médio e superior. Os ganhos mensais podem chegar a R$17,1 mil em início de carreira. A lotação dos aprovados poderá ocorrer tanto no Tribunal de Justiça (em Porto Velho) quanto nas comarcas do Estado de Rondônia.

As inscrições para participar do concurso TJRO serão aceitas de 5 de novembro a 5 de dezembro. Segundo o edital, são dez vagas para técnico judiciário nível médio e 15 vagas para analista judiciário nível superior. Além disso, também será formado um cadastro de reserva para provimento durante todo o prazo de validade do concurso, se necessário.

No caso do cargo de técnico, as dez vagas estão distribuídas da seguinte forma: seis para ampla concorrência; uma para pessoas com deficiência; duas para candidatos negros; e uma para indígenas.