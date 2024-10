VÍDEO: Ciclone atinge o Sul do Brasil com ventos chuvas intensas

Um ciclone extratropical, caracterizado por uma ampla área de baixa pressão atmosférica, atingiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nesta quinta-feira (24). O fenômeno está intensificando ventos fortes e chuvas no leste da Região Sul.

Os maiores volumes de chuva podem ultrapassar 50 mm entre o Paraná e o sul do Rio Grande do Sul, incluindo Santa Catarina. No extremo sul gaúcho, são esperados ventos superiores a 80 km/h e acumulados de chuva acima de 80 mm, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A formação e deslocamento do sistema de baixa pressão estende uma frente fria, intensificando o ar frio em toda a região Sul, além de parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil”, alerta o Inmet.





