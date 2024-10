SAIU! resultado da prova de títulos e convocação para prova de aptidão física do concurso do Detran no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), publicou dois novos editais referentes ao concurso público para provimento de cargos de nível superior. Os documentos divulgam o resultado final da prova de títulos e a convocação para a prova de aptidão física, conforme o Edital de Abertura nº 001/2024.

No Edital nº 013/2024, divulgado nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado (DOE), foram apresentados os resultados finais da prova de títulos para diversos cargos, após a análise de recursos. Entre os cargos listados estão assistente de trânsito e agente de autoridade de trânsito, com candidatos de várias cidades do estado, como Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Os nomes dos candidatos, junto às respectivas notas, foram publicados, sendo possível acessar o resultado completo no site do Instituto AOCP​.

Na mesma edição do Diário Oficial foi publicado o Edital nº 014/2024, que convoca os candidatos para a prova de aptidão física. A convocação detalha os nomes e notas dos candidatos aprovados na etapa anterior e informa que a prova ocorrerá nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, conforme a escolha realizada no momento da inscrição.

A prova de aptidão física irá ocorrer em data e local a serem confirmados por meio do Cartão de Informação do Candidato, disponível no site do Instituto AOCP, a partir do dia 28 de outubro de 2024. Os candidatos devem estar atentos às informações e comparecer aos locais indicados com antecedência​.