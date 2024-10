Quinta será ensolarada com possibilidade de chuvas isoladas no Acre

A previsão do tempo para o Acre nesta quinta-feira, 24, indica condições climáticas variadas. O estado deve continuar sob a influência de uma massa de ar quente e seco, que está começando a enfraquecer. As informações são do Climatempo.

Existe a possibilidade de dia com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente à tarde em regiões do leste do estado, incluindo a capital, Rio Branco.

As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 35°C, com máximas mais altas no interior. No oeste do estado, como nas regiões de Brasiléia e Assis Brasil, pode ocorrer chuva leve e isolada durante a manhã.