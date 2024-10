Quase 40 dias depois, Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, está 100% liberada ao tráfego

Após 35 dias de obras de contenção, a Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, foi reaberta integralmente nesta quarta-feira, 23 pelo governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que as obras foram iniciadas após a identificação de fissuras no leito da avenida, que indicavam deslizamento de terra em direção ao Igarapé São Francisco. “Uma investigação técnica revelou um vazamento na rede de abastecimento de água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), o que causou danos na sub-base e na base da avenida”, disse Sula.

Ela reforçou que, para resolver a situação, o solo saturado da área afetada foi removido e substituído por pedras rachão, criando uma nova sub-base e base. “Essa técnica visa suportar o peso do pavimento asfáltico e garantir a drenagem da área recuperada”, explicou.

Sula também mencionou que “ainda será necessário continuar as obras de contenção, realizadas paralelamente no lado externo da via, para garantir a estabilidade e segurança da infraestrutura da avenida”.

Além disso, a presidente do Deracre anunciou que será realizado um tapa-buracos em 1.200 metros da avenida, seguido pelo recapeamento asfáltico. “Estamos comprometidos em melhorar a infraestrutura do nosso estado. Essas obras são essenciais para a segurança e a mobilidade da população”, afirmou.

Ela destacou que as intervenções estão avançando, com a equipe focada em prevenir o abaixamento e deslizamento da avenida. O projeto conta com um investimento de R$ 800 mil para a contenção da encosta e R$ 4 milhões para o recapeamento asfáltico, recursos provenientes de emenda parlamentar do atual governador, Gladson Cameli.