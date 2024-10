Presidente do Boca, Riquelme vai à arquibancada para impedir briga entre policiais e torcedores; assista

Presidente do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme foi para as arquibancadas para tentar impedir uma confusão entre policiais e torcedores do clube. O caso aconteceu no estádio do Gimnasia La Plata, pela Copa da Argentina, na quarta-feira (23).

Nas imagens, é possível ver Riquelme, um dos maiores ídolos da história do Boca, se colocando entre a polícia e seus próprios torcedores, acalmando a situação.

El tipo se bancó el gas pimienta de la cana con el lomo. Del lado Juan Román Riquelme de la vida, hasta la siguiente vida. pic.twitter.com/Ju1Er2jSlo — Boca TV (@BocaTeVe) October 24, 2024

A confusão começou no intervalo da partida. Segundo a imprensa local, torcedores do Boca derrubaram a grade lateral da arquibancada com a intenção de enfrentar a torcida do Gimnasia. A polícia foi acionada para evitar a briga e acabou entrando em confronto com torcedores do Boca.

A partida, pelas quartas de final da Copa da Argentina, terminou 1 a 1, e o Boca se classificou vencendo por 2 a 1 na decisão por pênaltis.

Fonte: BNEWS