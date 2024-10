Municípios do Acre amanhecem com boa qualidade do ar nesta quinta (24)

Todos os municípios do Acre apresentam boa qualidade do ar nesta quinta-feira (24), segundo a plataforma IQAir, que mede o índice em todo o mundo.

De acordo com as informações consultadas às 7h, Jordão tem a melhor qualidade do ar, com concentração de apenas 0.3µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). Bujari é o município acreano com maior concentração de material particulado no ar, com 8.3µg/m³.

Veja os números dos demais municípios:

Acrelândia – 6.8µg/m³;

Xapuri – 5.7µg/m³;

Porto Acre – 3.3µg/m³;

Rio Branco – 7.2µg/m³;

Manoel Urbano – 5.3µg/m³;

Santa Rosa do Purús – 3µg/m³;

Feijó – 0.8µg/m³;

Cruzeiro do Sul – 1.8µg/m³.