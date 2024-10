Fifa divulga ranking de seleções com Argentina em 1º; Brasil mantém posição

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking de seleções que aponta a Argentina como a melhor equipe classificada. Dono do 1º lugar com 1.883.50, os atuais campeões do mundo vêm se mantendo no topo após o título da Copa América, disputada nos Estados Unidos, e lideram as Eliminatórias da América do Sul de forma isolada. Na atualização da lista, a seleção brasileira aparece em 5º com 1.784,37.

A seleção francesa e a Espanha, que no meio do ano conquistou a Eurocopa, completam os três primeiros lugares. A relação não sofreu mudanças do 1º ao sexto posto. A Inglaterra surge na quarta colocação, à frente da seleção brasileira, e os belgas vêm na sequência, em sexto.

Entre as dez seleções mais bem classificadas, a novidade ficou por conta de Portugal. A equipe do veterano astro Cristiano Ronaldo alcançou a sétima colocação e deixou a Holanda em oitavo. Itália e Colômbia encerram a lista de Top-10.

A Data Fifa do mês de outubro movimentou o mundo do futebol. Ao todo foram realizados 175 partidas. O Brasil se manteve na quinta posição do ranking mesmo com as duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa

Argentina – 1.883,50 pontos França – 1.859,85 Espanha – 1.844,33 Inglaterra 1.807,83 Brasil 1.784,37 Bélgica 1.761,27 Portugal 1.752,68 Holanda 1.748,24 Itália 1.729,40 Colômbia 1.724,37 Alemanha 1.703,59 Croácia 1.701,36 Marrocos 1.681,57 Uruguai 1.680,36 Japão 1.645,09 México 1.640,67 Suíça 1.631,38 Estados Unidos 1.630,97 Irã 1.627,58 Senegal 1.627,13