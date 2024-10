Feijó faz nova convocação de classificados em concurso para entrega de documentos

A Prefeitura de Feijó oficializou nesta quinta-feira, 24, via Diário Oficial do Estado (DOE) a convocação dos candidatos classificados no concurso público nº 001/2024, por meio do edital de convocação nº 004/2024. O documento informa que os candidatos devem comparecer ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura para a entrega de documentos e assinatura de contrato.

Os convocados têm um prazo de 20 dias corridos, a partir da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida, que inclui cópias do Título de Eleitor, CPF, Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino), Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de residência, além de uma foto recente no formato 3×4. É também necessário apresentar cópia autenticada dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo, bem como o comprovante de inscrição no conselho de classe correspondente.

Os candidatos que se inscrevem para os cargos de Agente de Combate às Endemias (AGE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) devem anexar um certificado de formação inicial de 40 horas. Os que se declararem pessoas com deficiência devem apresentar um laudo médico recente atestando a condição. Além disso, declarações sobre antecedentes cíveis e criminais, acumulação de cargos, e bens e direitos também são requisitadas.

Veja a lista dos convocados:

