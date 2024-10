Experiência do Acre no combate à hepatite D será apresentada em evento internacional

O Acre será representado em um dos maiores eventos globais sobre hepatites virais. O infectologista e hepatologista Thor Dantas, médico do Estado e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi convidado para palestrar na ‘Global Hepatitis Summit’, a Cúpula Global das Hepatites, que acontece de 18 a 21 de março de 2025, em Los Angeles, Estados Unidos.

O evento reúne as principais sociedades científicas do mundo, como a Sociedade Americana de Doenças do Fígado, e será um espaço de discussão sobre os avanços em pesquisa, tratamento e políticas públicas voltadas para o controle e eliminação das hepatites virais.

A participação do infecto-hepatologista reforça a relevância do Acre no combate às hepatites, em especial à hepatite D, também chamada de Delta, uma doença endêmica na Amazônia. “A hepatite D é própria da nossa região. Poucos lugares no mundo conhecem essa realidade, e poder levar nossa experiência e visão ao cenário global é de grande importância”, afirma o médico.

O evento é também uma possibilidade de o estado atrair novas possibilidades de tratamento para a doença. “Participar deste evento nos permite entrar em contato com pesquisadores de todo o mundo que trabalham no desenvolvimento de novos medicamentos para a hepatite D, o que pode trazer novas oportunidades de tratamento para os nossos pacientes, que hoje possuem opções limitadas”, ressalta o especialista.

Thor Dantas acredita que a participação do Acre na Cúpula é uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências que trará benefícios diretos para a população acreana. “Vamos levar ao mundo a nossa experiência na região amazônica, uma área de extrema importância para o estudo e controle das hepatites virais. Nosso desafio é global, mas nossa contribuição começa aqui, no Acre”, conclui o infectologista.

Hepatite D

A Delta é uma infecção viral que causa inflamação do fígado, semelhante a outros tipos de hepatite. Ela é causada pelo vírus da hepatite D (HDV), um vírus que só consegue infectar uma pessoa se ela já estiver infectada pelo vírus da hepatite B (HBV). Isso porque o HDV precisa do HBV para se replicar e causar a infecção.

A hepatite D é considerada a forma mais grave de hepatite viral porque aumenta o risco de complicações graves como cirrose e câncer de fígado. As hepatites B, C e Delta continuam sendo uma das maiores causas de mortalidade global, com mais de 1,1 milhão de mortes por ano, superando a malária e o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sobre Thor Dantas

Thor Dantas possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade de Brasília. Ele é especialista em Clínica Médica e Infectologia, com atuação na área de Hepatologia, e tem ampla experiência em pesquisa e ensino de doenças infecciosas, com foco em hepatites virais crônicas e na realidade amazônica.