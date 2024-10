Assaltante rouba clientes de cafeteria com bike da prefeitura; veja vídeo

Câmera de segurança instalada em cafeteria mostrou toda a ação do suspeito | Bnews - Divulgação Reprodução

Um cafeteria localizada na Rua Emídio dos Santos, no bairro do Barbalho, em Salvador, foi alvo de uma ação criminosa no fim da tarde de quarta-feira (23). Um homem armado invadiu o estabelecimento e anunciou assalto, levando pertences de clientes e funcionários.

Uma câmera de segurança instalada no local flagrou toda a ação. O assaltante chega em uma bicicleta do Itaú e entra na cafeteria. Ele saca uma arma da cintura e se aproxima da mesa de dois clientes, tomando os celulares deles. Depois, se aproxima do balcão de atendimento, parece ameaçar funcionários e leva outros pertences.

Fonte: BNEWS