Acre registra mais de 26 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2024

Dados obtidos junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam que o Acre registrou 9.082 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, o que representa 100% do total dos alunos. A estimativa, que inclui 1.616.606 participantes em todo o Brasil, é baseada no Censo Escolar de 2023.

Ao todo, o estado contabilizou 26.375 inscritos para o Enem deste ano. Desse total, 52,3% (13.820) são de estudantes que já completaram o ensino médio. Outros 3.644 alunos, matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio, também se inscreveram, além de 115 participantes que farão o exame como “treineiros” — ou seja, pessoas que ainda não concluíram essa etapa, mas desejam testar seus conhecimentos para futuras edições.

As provas do Enem 2024 estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro e serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Dentre os inscritos do Acre, 69,66% (18.372) foram isentos da taxa de inscrição, enquanto 30,34% (8.003) pagaram. A maioria dos participantes é composta por mulheres, que representam 59,75% (15.760) das inscrições, enquanto os homens somam 40,25% (10.615).