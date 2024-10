VÍDEO: Professora é acusada de racismo ao entregar bananas como prêmio para meninos negros em escola

Uma professora de matemática foi denunciada por racismo ao fazer uma atividade polêmica em sala de aula. O caso aconteceu no último dia 10 de outubro, no Colégio Estadual de Tempo Integral São Daniel Comboni, no bairro de Sussuarana, em Salvador. O caso foi revelado pela escritora Bárbara Carine, do perfil @uma_intelectual_diferentona, nas redes sociais.

“Estou trazendo uma denúncia aqui de uma situação de racismo que aconteceu no último dia 10 de outubro no Colégio Estadual de Tempo Integral São Daniel Comboni. Quem fez a denúncia é um ex-aluno meu da UFBA, que também é um professor de matemática, um homem negro. E ele veio trazer essa denúncia porque ele também já abriu um processo junto à Secretaria Estadual de Educação, e ele está com medo que o processo seja arquivado contra essa professora, que é uma mulher branca, loira, que segundo o relato do professor, tem o hábito de fazer essa trilha matemática nas escolas públicas de Salvador”, relata.

“Você imagina qual o cenário racial das escolas públicas em Salvador, meninos majoritariamente negros. E aí qual é o problema da atividade matemática da professora? Ela fez, ela faz essa trilha matemática como caso de macaquinho, cada grupo é representado por um macaquinho de uma cor e aí o estudante que mais avança no desafio matemático, recebe um prêmio, ele vence a trilha matemática e o prêmio que ele recebe, o macaquinho, é um cacho de banana”, continua a escritora.

“E ela leva para a sala de aula, uma sala de aula repleta de meninos negros, um cacho de banana e dá para essa equipe que venceu esse desafio, essa trilha matemática. Os próprios estudantes ficaram extremamente desconfortáveis e procuraram esse professor negro para fazer a denúncia. Então, eu estou amplificando a voz desse colega”, finaliza Bárbara no vídeo.





Fonte: BNEWS