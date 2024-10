VÍDEO: Dezenas de torcedores do Peñarol são presos pela Polícia do Rio de Janeiro

Dezenas de torcedores do Peñarol foram presos após participarem de um confronto violento na tarde desta quarta-feira (23) na orla do Recreio, no Rio de Janeiro, dezenas de homens, muitos escondendo o rosto, usaram pedaços de madeira, pedras e garrafas para agredir policiais militares e outras pessoas que estavam no local.





Os torcedores do Penãrol envolvidos em brigas serão expulsos do Rio de Janeiro, de acordo com o governador Cláudio Castro (PL). Os detidos serão escoltados pela polícia na saída do estado, depois de serem levados para a Cidade da Polícia. Bombas de efeito moral foram utilizadas, mas os uruguaios, em maior número, não estavam contidos até as 12h45. Alguns carros e motos estacionados foram danificados.

Fonte: BNEWS