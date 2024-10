VÍDEO: Capivara é resgatada após entrar em piscina de clube

Capivara vive com outros quatro animais uma lagoa localizada na mesma região do clube | Bnews - Divulgação Reprodução/Prefeitura de Guanambi

Uma capivara foi resgatada após entrar na piscina de um clube de tênis localizado na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, na terça-feira (22). O resgate foi feito por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com informações da Prefeitura do município, o animal era uma fêmea, adulta, que vive com outras quatro capivaras em uma lagoa localizada na mesma região do clube.

Uma rede foi utilizada para facilitar o resgate. Segundo os agentes, o animal consegue ficar submerso na água por até cinco minutos, caso se sinta ameaçado. No entanto, a fêmea ficou por muito mais tempo.

A capivara foi avaliada por uma equipe de veterinários antes de ser levada de volta para a lagoa onde vivia. Ela passa bem.

Fonte: BNEWS