Ufac abre vagas para mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou nesta semana o edital Nº 031/2024, que abre o processo seletivo para o curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens (PPEHL). Serão ofertadas 28 vagas para a turma de 2025, com defesa de dissertação prevista para até 24 meses após a matrícula.

O PPEHL é voltado para a formação de professores e pesquisadores nas áreas de Humanidades e Linguagens. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de dezembro de 2024.

Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site da Ufac e anexar todos os documentos exigidos no edital. Além disso, será necessário indicar a linha de pesquisa de interesse e sugerir um possível orientador para o desenvolvimento da dissertação.

Veja mais informações abaixo:

