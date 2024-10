Municípios do Acre amanhecem com boa qualidade do ar nesta quarta-feira (23)

Todos os municípios monitorados do Acre estão com qualidade do ar classificada como “boa”, nesta quarta-feira (23), com exceção de Bujari, que tem qualidade do ar moderada. As informações são da plataforma IQAir, que obtém dados de sensores em todo o mundo.

De acordo com o apurado, Rio Branco, Porto Acre, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Acre, Acrelândia, Xapuri, Santa Rosa do Purús, Feijó e Jordão tem boa qualidade do ar, com baixo nível de material particulado nos ambientes.

Em Bujari, no entanto, registrou 19µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). Por causa disso, grupos sensíveis (crianças, idosos, e pessoas com doenças respiratórias) devem evitar longos tempos em áreas externas sem o uso de máscaras.