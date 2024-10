Maquiadora e noiva se assustam com presença de cobra antes de casamento; Confira o vídeo

Maquiadora e noiva se assustam com presença de cobra em casamento no RJ. A cena foi publicada por Cintia Vieira, que fazia registros dos preparativos da noiva. Nas gravações, elas são surpreendidas com a notícia da serpente em um banheiro. Imediatamente, elas saem correndo para fora do local, que fica em Angra dos Reis. A noiva, Cássia Almeida, chega a subir em uma cadeira em meio ao desespero. Em outro registro, um homem aparece para retirar o animal, para alívios de todos. Após alguns instantes, ele sai tranquilamente com a cobra dentro de uma gaveta. O animal foi devolvido à natureza, como mostra o vídeo divulgado pela maquiadora.

Reprodução/cintiavieiravs/TikTok