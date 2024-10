Jorge Viana anuncia vinda de Lula ao Acre e diz que disputará o Senado

O EX-GOVERNADOR Jorge Viana disse ontem ao BLOG que está programando uma visita do presidente Lula ao Acre, no próximo ano, quando deverá anunciar uma série de ações do governo federal no estado. Negou que esteja nos seus planos políticos disputar o governo em 2026. Mas confirmou ao BLOG que será candidato a senador, e que em maio do próximo ano deverá ser presença mais constante no estado, iniciando a articulação para a sua candidatura. JV é um político que sempre teve a sua militância no PT, por onde foi prefeito da capital, senador e governador – tem obras espalhadas pelo estado – mas a sua votação não é restrita ao partido, ela vai, muito além dos muros petistas. Isso ficou comprovado quando foi o nome mais votado da oposição na última eleição, mesmo com uma candidatura em cima da hora para o Palácio Rio Branco, só perdendo para o governador Gladson Cameli.

UMA CORREÇÃO

O ex-governador Jorge Viana trabalha uma agenda para trazer o presidente Lula ao Acre, até o final de novembro deste ano, é não no próximo ano, como o BLOG divulgou. Fica o registro.

NOMES POSTOS

JÁ QUE estamos falando sobre candidaturas ao Senado para 2026, vamos aos nomes que devem estar na briga pelas duas vagas de senador: Mara Rocha, Gladson Cameli, Jorge Viana, Sérgio Petecão, Márcio Bittar e, dependendo do cenário; Socorro Neri.

UMA VANTAGEM

ENTRE os nomes que são ventilados para disputar o governo do estado, o senador Alan Rick (UB) é quem melhor consegue divulgar o seu mandato e a sua produção legislativa.

NÃO FICA NO MDB

O BLOG tem informação que a ex-deputada Leila Galvão estuda sair candidata a deputada federal em 2026, mas não será pelo MDB. Tem vários convites para se filiar em outros partidos. Mas isso fica para frente.

PROJETO INCONSTITUCIONAL

O ESTADO é laico, por isso, este projeto aprovado na Câmara Municipal de Rio Branco de “Bíblias nas Escolas”, de autoria do vereador e Pastor evangélico, Arnaldo Barros; é inconstitucional, e não resistirá a um sopro de legalidade na justiça, caso o prefeito Bocalom venha sancionar este escárnio jurídico. O MP alertou.

É ISSO, MESMO?

QUER dizer que foi fechado o setor de nefrologia da FUNDHACRE; os serviços transferidos para clínicas particulares, e a secretaria de Saúde ainda cede as cadeiras de hemodiálise, num negócio de pai para filho, é isso secretário Pedro Pascoal? Nada dito como explicação até agora, trouxe claridade para o episódio.

NÃO HÁ CONSENSO

UMA boa fonte do MDB me disse ontem que não existe consenso em torno do deputado Tanízio de Sá (MDB) assumir a presidência do partido. Garantiu que a médica Jéssica Sales – vai trabalhar em Rio Branco – colocará seu nome como opção para presidir o MDB.

NÃO AGRADA

SEGUNDO a fonte que passou a informação ao BLOG, o fato do deputado Tanízio de Sá (MDB) ter ligações políticas com o governador Gladson, não agrada ao grupo da velha guarda que comanda o MDB.

PENSANDO ALTO

O DEPUTADO Adailton Cruz (PSB) deve deixar o partido, onde não tem mais clima para a sua permanência. Pode optar por disputar um mandato de deputado federal em 2026.

GRUPO FORTE

O GRUPO Bestene ficará muito mais fortalecido no PP e, politicamente, caso o vereador Samir Bestene (PP) seja o futuro presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. O grupo já tem o vice-prefeito Alysson Bestene; Nabiha Bestene como secretária municipal de Educação; e José Bestene como presidente da Saneacre.

EM PRIMEIRA MÃO

CONVERSEI ontem com uma das mais altas autoridades da área de segurança. O que ele me disse, sobre o suposto plano para matar o prefeito Bocalom: -“Não houve nenhum planejamento de facções tramando a morte do prefeito. Não foi detectado nenhum plano político no suposto atentado. O que houve, foi uma mensagem de uma pessoa alertando para um atentado, inclusive, dando a hora da suposta ação. Em seguida tirou do ar o portal da mensagem. Está havendo prioridade para chegar ao autor da mensagem e esclarecer tudo”. Não cito a fonte porque não foi uma entrevista, apenas a ligação de uma autoridade a respeito de uma cobrança de apuração feita pelo BLOG. Agora, é aguardar o fechamento da investigação.

NÃO PODE SER CHAMADO

UM dos pilares da atividade jurídica, é a defesa da liberdade. Quem aceita pressão do chefe para votar neste ou naquele candidato a presidente da OAB-AC, pode ser chamado de rábula, menos de advogado. É isso.

NÃO DEIXA DE SER GRAVE

MESMO que a mensagem com a suposta revelação de um atentado ao prefeito Bocalom seja de alguém isolado, ainda assim é grave, e como tal deve ser apurado; seja vindo de alguém que quis aparecer ou não. Ponto para a polícia que continua apurando e chegará ao autor.

NEM NO PODER

O vereador eleito André Kamai (PT) se queixa do ex-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, ter deixado o Lula de lado na campanha. Em que endeusar o Lula, iria mudar o resultado eleitoral? O Lula não ganhou eleição no Acre nem quando quem governava o estado e a PMRB era o seu partido. Perdeu para o José Serra e o Geraldo Alckmin quando disputou a presidência.

O ELEITOR ESCOLHEU

MESMO COM as máquinas municipal e estadual e uma campanha milionária na sua candidatura, ainda assim a eleição do prefeito Bocalom deve ser respeitada; porque se o eleitor tivesse intenção de mudar, teria votado em massa no Marcus Alexandre. É hora de todo mundo descer do palanque, a eleição acabou. Ponto final. Não dá para ficar como o Bolsonaro, chorando até hoje por ter sido derrotado pelo Lula.

TEM QUE SE ACOSTUMAR

OS DIRIGENTES do PT vão ter que se acostumar que os escândalos no governo Lula refletiram no estado – mesmo os ex-governadores não tendo nada com a história – e a sigla se encontra em baixa popular. Se o Lula tivesse influência aqui, o PT não teria eleito apenas um vereador na bacia das almas. O PT vai passar um bom tempo até voltar ao protagonismo político no estado.

BASE FORTE

MESMO o seu partido não tendo eleito um maior números de vereadores, ainda assim o prefeito Tião Bocalom deverá ter uma folgada base de apoio na Câmara Municipal de Rio Branco.

QUEBROU UMA CASTANHA

A reeleição do Delegado Sérgio Lopes (PL) para prefeito de Epitaciolândia, foi uma mostra de que um gestor municipal pode conquistar o respeito da população, sem se submeter aos caprichos e às pressões de vereadores. Quebrou uma castanha.

EXEMPLO DAS URNAS

AS urnas foram cruéis com a atual legislatura na Câmara Municipal de Rio Branco, e detonaram os mandatos de boa parte dos atuais vereadores, por terem transformado a casa legislativa num puxadinho da PMRB. Espera-se que isso sirva de exemplo aos novos vereadores eleitos. A política não acolhe os omissos.

FRASE MARCANTE

“A vida não consiste em ter boas cartas na mão, e sim em jogar bem com as que tem.” Joseph Billings.