Empresa faz novo sobre riscos de acidentes com eletricidade nos dias chuvosos no Acre

De olho no clima, a Energisa Acre segue com as equipes de prontidão e aproveita para reforçar orientações de segurança que podem evitar acidentes com a eletricidade nos dias chuvosos. Diante do cenário, a coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella

Mendes, relembra os riscos com os quais você pode se deparar em situações de chuvas.

“Há ocasiões em que essas chuvas vêm acompanhadas de ventos fortes que causam quedas de árvores, destelhamentos, quebra de postes e rompimentos de cabos de energia, prejudicando o fornecimento de energia. E nos preocupa o fato de que muitas pessoas insistem

em atitudes inseguras e não recomendadas para os dias de chuvas”, pontua Gabriella.

Entre as atitudes, a profissional destaca o perigo de ficar exposto a céu aberto durante a aproximação de um temporal. “Se estiver fora de casa, busque um local fechado para se abrigar e, consequentemente, evitar acidentes com raios”.

Dependendo da intensidade do temporal, se estiver na rua e encontrar árvore sobre a rede elétrica, poste quebrado ou cabos partidos no chão, não se aproxime em hipótese alguma, nem para fazer vídeos ou fotos. Também é arriscado utilizar objetos de madeira ou

metálicos para afastar esses cabos. “Ao fazer isso, a pessoa pode levar um choque elétrico, que pode ser fatal”, alerta Gabriella.

Para saber mais dicas de segurança e evitar acidentes elétricos, acesse seguranca.energisa.com.br. Em situações emergenciais, entre em contato com a Energisa por meio dos canais: Aplicativo Energisa On, Whatsapp da Gisa (68 99233-0341), Agência Digital (energisa.com.br)

e Call Center (0800 647 7196).