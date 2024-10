Chuvas fazem Rio Acre voltar a subir quase 30 centímetros em 24 horas

Rio Branco teve chuva de cerca de 26,8mm nessa terça-feira (22). Foi a segunda chuva registrada na capital acreana nos últimos três dias.

Além de Rio Branco, também foram registradas chuvas na região da Bacia do Rio Acre, o que fez com que o nível do manancial subisse 28 centímetros nas últimas 24 horas e voltasse a ultrapassar a cota de 2 metros. Conforme medição da Defesa Civil, o nível, nesta manhã, é de 2,09m.

A chegada do período chuvoso é esperado, principalmente, pela população ribeirinha que sofreu este ano com a pior seca da história da capital acreana. No último mês de setembro, o nível do Rio Acre alcançou a menor cota em 50 anos de medição, ao atingir 1,23m.