Assaltante arrasta e derruba idosa para roubar bolsa; veja vídeo

Uma idosa de 64 anos passou por um momento desesperador na manhã desta terça-feira (22), em Camaragibe, no Grande Recife. Um homem de moto a arrastou e derrubou no chão para conseguir roubar sua bolsa.

De acordo com informações do G1, o assaltante foi identificado e preso em flagrante enquanto estava trabalhando. No vídeo que circula na internet, o homem de 29 anos puxa a bolsa dela com força e a joga no chão. Em seguida, ele volta e pega a bolsa.

A polícia afirmou que ele estaria trabalhando em uma serralheria próxima ao local do assalto e teria usado a moto do patrão para cometer o crime. Além de assumir o roubo, ele confessou que enterrou os bens da idosa. O agentes foram até o local indicado por ele e recuperaram os pertences.

Fonte: BNEWS