Senai abre vagas para curso técnico em Internet das Coisas no Acre

O SENAI/AC está com vagas abertas para o curso técnico em Internet das Coisas. Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e idade a partir de 17 anos. O curso, de 1.380h, será 80% on-line e 20% presencial, com aulas na Escola SENAI Cel. Auton Furtado, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

As inscrições devem ser feitas na Escola SENAI com original e cópia dos seguintes documentos: CPF, Carteira de Identidade (RG), comprovante de residência atualizado e histórico escolar. A mensalidade será de R$ 138,89, dividida em 18 parcelas. O edital com todas as informações do curso está disponível no site senaiac.org.br.

A internet das coisas, ou Internet of Things (IoT), é um sistema de dispositivos e sensores interconectados que coletam e compartilham dados. Ao conectar esses dispositivos à internet, empresas e indivíduos podem coletar e analisar grandes quantidades de dados para obter insights sobre tendências e padrões.

Esse tipo de conexão pode ser feita com os mais diversos dispositivos, desde objetos do cotidiano, como cafeteiras, lâmpadas e smartphones, até a sistemas mais complexos, como máquinas e veículos industriais. Atualmente, essa é uma das áreas com alta demanda por profissionais no mercado de trabalho.