O MDB é o maior partido de oposição emergido das urnas e pode ser o fiel da balança nas eleições de 2026. Com o PT e a esquerda fora da aliança, o partido do ex-senador Flaviano Melo que, segundo ele, “continua com a chama acesa” deverá compor com um dos candidatos que disputarão o governo. Entre eles a vice-governadora Mailza Assis (PP) ou o senador Alan Rick (União Brasil), que já declararam disputar a sucessão do governador Gladson Cameli.

De fato, a foto da candidata derrotada em Cruzeiro do Sul, a ex-deputada federal Jéssica Sales, que perdeu por uma pequena margem para o prefeito Zequinha Lima (PP), ao lado de Alan, está gerando muitas discussões. O MDB, por exemplo, pode indicar um vice, ou até ocupar uma das vagas no Senado na chapa com ele.

Após a rejeição de Alan Rick pelo grupo vencedor das eleições na capital, é natural surgir uma aproximação entre o MDB e Alan, que não se aliou ao MDB nas eleições porque o PT estava na aliança com Marcus Alexandre. É importante salientar se a vice-governadora tem interesse em uma aliança com o partido dos “cabeças brancas” ou se seguirá a predominante linha radical do PROGRESSISTA.

“Quem comigo não ajunta, espalha; quem não é por mim é contra mim”. (Jesus de Nazaré)

. O MDB perdeu as eleições, mas continua no jogo para 2026;

. Caberá aos futuros dirigentes manterem a unidade, principalmente segurar no partido os candidatos que perderam as eleições.

. Marcus Alexandre e Jéssica Sales não saem da sigla; os demais não se sabe.

. Em se tratando de política tudo pode acontecer, mas não consigo vislumbrar na fotografia de 2026 uma chapa com candidatos majoritários do PT ou federação de esquerda.

. O senador Jorge Viana aparece com uma candidatura solo ao Senado.

. Por ter apoiado o prefeito Tião Bocalom em sua eleição e reeleição, a vice-governadora Mailza Assis acredita que terá o seu apoio em 2026.

. Faz um certo sentido!

. “Quem conta seus segredos para alguém; sempre espera que esse alguém também lhe conte os seus”. (Nietzsche)

. Muito atuante nas redes sociais, a ex-deputada Mara Rocha articula muito bem sua pré-candidatura ao Senado em 2026.

. Mara é cristã, patriota e conservadora autêntica; aliás, sempre foi!

. O governador Gladson Cameli terá um ano muito produtivo em 2025; em tese, será o seu último ano como governador, já que vai concorrer ao Senado.

. A diferença entre Zequinha Lima e Jéssica foi de 197 votos, mas se ela tirasse 99 mais um do prefeito eleito, venceria, portanto, a diferença real é de menos de 100 votos.

. Macunaíma, o Homem que Calculava!

. O mesmo ocorreu em outros municípios onde a disputa se deu entre dois candidatos.

. Mais um exemplo:

. Candidato A ganhou por 700 votos; se o B tirasse 350 mais um do que venceu, o B seria o eleito e não o A.

. Fizeste o primário onde, Macunaíma?

. No Mobral!

. Bom dia!