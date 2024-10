Maioria das cidades do Acre tem boa qualidade do ar nesta terça-feira (22)

A maioria dos municípios do Acre monitorados com sensores de qualidade do ar apresentam bons indicadores na manhã desta terça-feira (22), de acordo com a plataforma IQAir, que mede os indicies em todo o mundo.

De acordo com a IQAir, estão com status de moderada qualidade do ar os municípios de Acrelândia, com 14.7µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico); Porto Acre, com 14.6µg/m³; Xapuri, com 11.5µg/m³; e Rio Branco, com 9.6µg/m³.

Estão classificados como boa qualidade do ar, Feijó, com 1.1µg/m³; Jordão, com 1.3µg/m³; Cruzeiro do Sul, com 2.8µg/m³; Manoel Urbano, com 3.8µg/m³, Santa Rosa do Purús, com 4.3µg/m³, e Sena Madureira, com 7µg/m³.