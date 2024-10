Governo do Acre abre inscrições para 2ª edição do prêmio de comunicação

Estudantes e profissionais da imprensa já podem se inscrever no 2° Prêmio de Comunicação do Governo do Acre – Jornalista Val Sales. Iniciadas nesta segunda-feira, 21, as inscrições seguem abertas até o dia 31 de outubro de 2024, das 8h às 17h (horário local).

Inscrições seguem até o próximo dia 31. Foto: José Caminha/Secom

Poderão ser inscritas no prêmio as reportagens publicadas entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro de 2024 por profissionais da imprensa nos veículos de comunicação de jornalismo do Acre (jornal, rádio, telejornal, sites, portais etc.).

Profissionais jornalistas, acadêmicos de comunicação e repórteres de um modo geral, desde que não sejam servidores do governo do Estado do Acre, podem se inscrever no prêmio.

Cada profissional poderá inscrever até três reportagens na mesma categoria. Para ter acesso à ficha de inscrição e a mais informações, deve-se acessar o site do prêmio.

Com alcance em todo o Acre, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado busca estimular e valorizar a produção jornalística que divulgue conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo relevantes para a sociedade acreana, estimulando a comunicação social nas mais diversas áreas, como agricultura, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública e turismo, entre outras.

Categorias

As modalidades do 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre são:

– Texto: matérias publicadas por profissionais em veículos impressos (jornais e revistas) sediados no Acre, bem como em portais, sites de notícias ou mídias digitais;

– Áudio: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em emissoras de rádio sediadas no Acre ou podcasts produzidos no Acre e publicados em plataformas de streaming ou digitais;

– Telejornalismo: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em canais de televisão sediados no Acre;

– Web vídeo: vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

– Foto: fotos publicadas por profissionais em matéria de veículos impressos (jornais, revistas ou outros) ou virtuais (blogs, sites, portais);

– Estudante: concedido à melhor reportagem, produzida em texto, áudio ou vídeo, por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre, observando-se as peculiaridades técnicas adequadas a cada meio e canal de comunicação.

Premiação

Este ano, o concurso concederá, ao todo, R$ 107 mil em premiações, sendo R$15 mil para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto. Os segundos colocados vão receber premiação no valor de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro melhor avaliado será de R$ 5 mil e de R$ 2 mil para o segundo colocado.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site da Agência de Notícias. A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de novembro.

Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, o candidato poderá entrar em contato via e-mail premiogovernodoacre@gmail.com.