Abertas as inscrições para 2ª Chamada Pública para a seleção de alfabetizadores populares; veja o edital

As inscrições para a 2ª Chamada Pública para a seleção de alfabetizadores populares – profissionais que são responsáveis por planejar e implementar ações pedagógicas que propiciem aos alunos o desenvolvimento das habilidades para ler e escrever com compreensão – no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), começaram nesta segunda, 21, e terminam na próxima sexta-feira, 25.

A seleção será baseada na análise curricular e na proposta da turma apresentada. Os alfabetizadores selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 1.200,00, mediante manutenção de turmas ativas e participação nas formações continuadas.

Os interessados devem procurar o Departamento da Educação de Jovens Adultos (EJA) em Rio Branco, os núcleos que representam a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) nos demais municípios ou pelo e-mail peja@see.ac.gov.br. Veja o edital.

Os alfabetizadores populares devem possuir, no mínimo, certificado de conclusão de nível médio e experiência com alfabetização, além de disponibilidade para participar de formações iniciais e continuadas. As turmas poderão funcionar tanto em escolas quanto em espaços comunitários, como igrejas e associações.

Os alfabetizadores trabalharão por 12 meses, dedicando 20 horas semanais, divididas entre atividades pedagógicas, planejamento e formação continuada. Para garantir o funcionamento das turmas, cada grupo deverá ter, no mínimo, 15 alunos na área urbana e 10 na rural.

Esta chamada constitui uma nova etapa que integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, lançado recentemente pelo governo federal.

A iniciativa tem como foco garantir educação de qualidade para jovens, adultos e idosos, especialmente àqueles que não estão inseridos no sistema formal de ensino.