Acre só tem um município monitorado com boa qualidade do ar nesta quinta-feira (17)

A maioria dos municípios do Acre apresentam índices de material particulado no ar acima do recomendado, nesta quinta-feira (17), segundo a plataforma IQAir, que mede a qualidade do ar em todo o mundo.

De acordo com as informações disponíveis, Tarauacá é a única cidade do Acre monitorada que apresenta classificação de boa qualidade do ar, registrando 8.4µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico).

Santa Rosa do Purús, por sua vez, tem o ar mais poluído do estado, com 65.4µg/m³, tendo estado de insalubridade. Em seguida, com status de insalubre para grupos sensíveis, vemos Rio Branco, com 52.9µg/m³; Acrelândia, com 49.2µg/m³; Xapuri, com 45µg/m³.

Porto Acre, com 30.3µg/m³; Manoel Urbano com 28.3µg/m³ e Cruzeiro do Sul com 10.7µg/m³ tem status de qualidade do ar moderada.