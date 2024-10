“Inteligência artificial: aliada ou rival?”: Cristiany Sales escreve sobre o papel do líder na era digital

Por Cristiany Sales*

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem se tornado uma força transformadora em diversas áreas, alterando a maneira como trabalhamos e interagimos. No entanto, um ponto importante a ser discutido é que, embora a IA não substitua o papel de um líder humano, aqueles que dominam essa tecnologia estão se tornando cada vez mais indispensáveis no ambiente corporativo.

Liderar é uma arte que envolve empatia, comunicação e a capacidade de inspirar equipes. Um bom líder é aquele que entende as necessidades de seus colaboradores, promove um ambiente de trabalho positivo e toma decisões estratégicas, com base em uma visão clara. Essas habilidades humanas são insubstituíveis e continuarão sendo essenciais no gerenciamento de equipes.

Por outro lado, a IA traz consigo um conjunto de ferramentas poderosas que podem ajudar os líderes a tomar decisões mais informadas e eficientes. Análises preditivas, automação de tarefas repetitivas e personalização da experiência do cliente são apenas algumas das maneiras pelas quais a IA pode otimizar processos e aumentar a produtividade. Em vez de substituir o líder, a IA pode ser vista como uma aliada estratégica.

A verdadeira questão é: quem estará à frente nesse novo cenário? Os líderes que não adotam a IA correm o risco de ser superados por aqueles que têm conhecimento tecnológico. Um líder que entende como utilizar ferramentas de IA pode analisar dados em tempo real, prever tendências de mercado e adaptar estratégias rapidamente. Isso não só aumenta sua eficácia, mas também melhora a performance da equipe como um todo.

Para os líderes atuais e futuros, o aprendizado contínuo sobre tecnologia e IA é crucial. Cursos, workshops e treinamentos são fundamentais para desenvolver essa competência. Além disso, cultivar uma mentalidade aberta à inovação e à mudança ajudará os líderes a se manterem relevantes em um ambiente em constante evolução.

Portanto, enquanto a inteligência artificial pode não substituir o papel essencial do líder humano, aqueles que dominam essa tecnologia certamente estarão à frente no jogo. O futuro pertence aos líderes que conseguem equilibrar suas habilidades interpessoais com o conhecimento tecnológico necessário para navegar em um mundo cada vez mais digital. Logo, investir no aprendizado sobre IA não é apenas uma vantagem competitiva, é uma necessidade para garantir uma liderança eficaz no futuro.

*Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (ANAC S.A.); pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos e graduada