Imagens mostram assalto a prédio de luxo que tinha como alvo goleiro de time brasileiro; assista

Imagens de câmeras de segurança flagraram suspeitos invadindo um prédio luxuoso, localizado no no litoral de São Paulo, na tentativa de chegar até o goleiro João Paulo, do Santos. Nas gravações obtidas pelo Fantástico é possível ver dois homens entrando em um elevador do condomínio, no dia 1º de outubro, data que ocorreu o crime, e fazendo funcionários e moradores reféns.

Segundo informações do Fantástico, da TV Globo, um porteiro do prédio foi preso depois de confessar à polícia que ajudou os criminosos. Ao menos quatro suspeitos teriam participado da ação. Enquanto dois aguardavam dentro de um carro, na parte externa, outra dupla cometeu o assalto. O goleiro do Santos, João Paulo, por pouco não entra no elevador em que os criminosos estavam.

Algumas das pessoas feitas reféns foram levadas pelos suspeitos para um quarto do condomínio. Ao perceber que o local estava sendo assaltado, um funcionário ligou para a polícia, que chegou no endereço, rendeu os envolvidos e liberou as vítimas.

Ainda de acordo com o Fantástico, após o ocorrido, a esposa do atleta, que é policial militar, informou à polícia, que no dia do crime, o porteiro suspeito de participação, ligou para para perguntar se eles estavam em casa. Atitude essa, que a fez estranhar.





Fonte: BNEWS