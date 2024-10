Fim do trabalho remoto no Acre? governo publica decreto que revoga dispensa temporária de trabalho presencial

O governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 14, o Decreto n° 11.565, que revoga a dispensa temporária da jornada de trabalho presencial dos servidores que compõem o grupo de risco à saúde em decorrência da poluição do ar em todo o estado.

O Decreto nº 11.545, de 3 de setembro de 2024, previa, em razão do risco à saúde causado pela poluição do ar em todo o estado, a dispensa do regime presencial de trabalho, sendo substituído pelo trabalho remoto para os servidores com idade superior a 60 anos, ou com histórico de pneumopatia ou gestantes.

O novo documento passa a valer a partir da data de publicação, devendo os servidores beneficiados voltar à jornada de trabalho presencial.

Confira o documento na íntegra: DOE 14-10.