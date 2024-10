FARDO CADA VEZ MAIS PESADO acreanos já pagaram este ano 34,1% a mais em impostos

A população do Acre já pagou mais de R$4,6 bilhões em impostos de janeiro até hoje, 14 de outubro de 2024. No ano passado, nesse mesmo período, o fardo dos impostos consumiu cerca de R$3,5 bilhões, crescimento de 34,1% em um ano.

Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica, referindo-se ao cenário nacional que teve importante incremento, o crescimento é atribuído a alta da atividade econômica, elevação da renda e geração de empregos, além do impacto da inflação e da reintegração do PIS e COFINS sobre os combustíveis.

“Nosso sistema tributário sobrecarrega o consumo; assim, à medida que os preços dos bens e serviços aumentam, a arrecadação também cresce. Além disso, a escalada da atividade econômica tem um efeito positivo na arrecadação. Se esses fatores continuarem, como é bastante provável, continuaremos a antecipar esse resultado de R$ 2,5 trilhões”, afirma.

