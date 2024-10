União Brasil confirma Alan Rick em 2026: Crica analisa o caminho do senador até o Palácio Rio Branco

A DECLARAÇÃO ontem numa entrevista ao vivo do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, ao programa “Bar do Vaz”, de que o senador Alan Rick (UB), será candidato ao governo pelo partido em 2026, fortaleceu o nome de Alan e o consolidou no comando do UB. Alan chegou a apresentar o seu pedido de desfiliação do UB, mas foi convencido a permanecer na sigla pelo senador Davi Alcolumbre (UB), que numa reunião com Antonio Rueda lhe foi dada a garantia de que ele seria o candidato ao governo da sigla em 2026. Se o nome do senador Alan Rick (UB) já se encontrava consolidado na opinião pública, ficou agora consolidado partidariamente.

PASSA PELA MAILZA

A META do senador Alan Rick (UB) será daqui em diante ir costurando alianças com os demais partidos do seu campo ideológico, para chegar em 2026 ancorado num apoio pluripartidário. Terá tempo para isso.

GRANDE INTERROGAÇÃO

QUE o governador Gladson Cameli será candidato ao Senado em 2026, e que se afastará do cargo nove meses antes da eleição, isso é certo. O que torna certo, também, é que a vice-governadora Mailza Assis assumirá o governo. Estando no poder, ela vai abrir mão de ser candidata a um mandato de quatro anos? Só ela poderá dar a resposta. Ser ou não ser candidata depende somente dela. Arriscar um palpite, é puro achismo.

CAVALO SELADO

CONVERSANDO no ac24horas com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, este confirmou que chegou haver o convite, pelo qual a Jéssica Sales (MDB seria sua vice, mas ela não aceitou. Poderia ser hoje a vice do Zequinha, e caso este se afastasse para disputar um mandato de deputado estadual, ela assumiria a prefeitura de CZS por dois anos e poderia disputar a reeleição no cargo. Deixou o cavalo passar selado.

META DIFÍCIL

A JÉSSICA SALES, pelo que declarou após a sua derrota, seu foco é continuar no estado, militando na política, e ser presidente do MDB. Acho improvável que o partido tire o Flaviano Melo da presidência, mesmo porque, ele não disputará mais eleição. Mas, que o MDB precisa de uma reestruturação e sangue novo nos seus quadros, é inquestionável.

DE BOA FONTE

NOTÍCIA de boa fonte da PMRB, garantiu ontem ao BLOG que o vereador eleito Joabe Lira (UB) vai colocar o seu nome na mesa para a disputa da presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. Joabe é da estrita confiança do prefeito Bocalom.

PASSA PELO CAMELI

O GOVERNADOR Gladson Cameli, antes de deixar o governo no início de 2026, vai querer deixar pronto o quadro da sua sucessão com uma candidatura única ao governo e quem comporá com ele, no seu grupo, a disputa das duas vagas ao Senado. Não creio em racha dentro do bloco dos partidos que o apoiam.

FOI DECISIVO

TANTO em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli usando a máquina estatal na campanha, foi decisivo nas vitórias do Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul e do Tião Bocalom na capital. É um ponto que nem cabe discussão.

COMEÇAR DO ZERO

O EX-SENADOR Jorge Viana vai ter que montar a estratégia da sua candidatura ao Senado do zero, a partir do início do próximo. Uma tarefa complicada. JV é bom de voto, seu nome aparece bem em todas as pesquisas, mas lhe falta estrutura partidária. O PT não elegeu um prefeito. Uma coisa é ir para uma campanha majoritária no poder, a outra é fora do poder.

É IMPROVÁVEL

É IMPROVÁVEL que o ex-prefeito Marcus Alexandre arrisque, em 2026, disputar o governo ou uma das duas vagas de senador. A tendência é que tente ser deputado estadual ou deputado federal. O MDB tem de focar em eleger deputados federais, para ter acesso ao Fundo Eleitoral.

VOTARIA NO NUNES

NÃO voto e nem compactuo com extremistas de direita ou de esquerda. Se fosse eleitor de São Paulo, jamais, votaria no Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito por ser um extremista: votaria no prefeito Nunes (MDB), que é um político de centro.

FAÇO JORNALISMO

NÃO me interessa quem ganha ou perde uma eleição, por não viver das quimeras da mesa do poder. Quem ganha, leva e governa; quem perde, acate, e se prepara para a próxima. E como jornalista já vi dezenas e dezenas de políticos passarem pelo poder e depois desaparecer no anonimato. E a coluna continua por mais de 40 anos. E, sempre, a mais lida. No que agradeço aos leitores.

NÃO DEVE MEXER

PELO menos no primeiro momento o prefeito Tião Bocalom não deve mexer na composição do secretariado. Foi o que declarou no programa do Astério Moreira, na TV-GAZETA.

CAIU DE CABEÇA

A deputada federal Socorro Neri (PP) caiu de cabeça na campanha dos candidatos a prefeitos e a vereador pelo partido, nos municípios do Interior. Não existe da sua parte nenhum movimento para sair do PP, até pelos laços políticos que criou e fortaleceu com a sigla, ao longo da eleição que passou.

PESQUISAS VÃO DIZER

SOCORRO NERI (PP) não esconde o desejo de ser candidata ao Senado em 2026; mas isso só acontecerá caso o seu nome esteja muito bem posicionado nas pesquisas. Isso é para o futuro. Existe muita água a rolar por debaixo da ponte até lá.

UMA MODIFICAÇÃO

A bancada de deputados federais do estado vai sofrer uma modificação: deverá sair o deputado federal Gerlen Diniz (PP) – se elegeu prefeito de Sena Madureira – e entrará o suplente José Adriano (PP), que ganhará dois anos de mandato e o direito de disputar a reeleição no cargo, e com um bom naco do Fundo Eleitoral.

NÃO FALOU NADA

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que jamais esperava ver o seu candidato derrotado pelo seu declarado inimigo político Gerlen Diniz (PP); não fez ainda nenhuma declaração sobre o resultado eleitoral. Limitou-se a dizer que trabalhará até o fim do mandato.

MOSTROU GARRA

QUANDO todos esperavam que as pesquisas que davam o candidato Michel Marques (UB) como vencedor, se confirmassem; o prefeito Padeiro (PDT) deu a volta por cima e se reelegeu prefeito do Bujari.

RETA FINAL

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) sabe onde a coruja política dorme. Só colocou a campanha do filho Felipe Tchê (PP) na rua para valer, nos 30 dias antes da eleição, e o elegeu vereador de Rio Branco, numa chapa repleta de candidatos bons de votos.

VAGAS ABERTAS

AS VAGAS para o Senado que estarão em disputa em 2026, serão as dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (UB). O senador Alan Rick (UB) tem mandato até 2030.

SEM NOME

O MDB e o PT tendem a não ter candidatos próprios para o governo em 2026. Motivo: a falta de nomes com densidade eleitoral para disputar com chance.

FRASE MARCANTE

“Quando o sábio encontra o tolo, o sábio aprende mais.” Francisco Meireles.