Mulher cai e desmaia após tentar pegar bandeira durante campanha política; assista

Durante a campanha política, que se encerrou no último domingo em boa parte dos municípios brasileiros, uma situação chamou a atenção. Uma mulher que estava em bar tentou pegar uma bandeira que estava em uma van com apoiadores, mas ela não conseguiu, caiu e acabou desmaiando. As informações são do jornalista Luiz Bacci.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a ação em que a mulher dá um salto, não alcança a bandeira e acaba caindo desacordada no meio da rua. Populares a socorreram e outros foram atrás da van para reclamar da situação e chegaram até a quebrar o vidro do automóvel.

Fonte: BNEWS