ELEIÇÕES 2024: 77,27% dos municípios tiveram mulheres candidatas no Acre

No Acre, 77,27% dos municípios registraram que todos os partidos cumpriram a cota de gênero mas em apenas dezessete deles houve 100% de cumprimento das legendas. Em cinco, ao menos um partido cumpriu.

No Acre, 789 mulheres foram candidatas em 2024 em um universo de 2.183 candidaturas. Ou seja, um percentual de 36,14% de candidatas.

Nas eleições deste ano, de acordo com o levantamento do Observatório da Mulher na Política, as mulheres responderam por mais de 30% das candidaturas em todo o País. O estudo identificou que o estado com menor participação de mulheres foi o Rio de Janeiro, com 34,3%. Já o Mato Grosso do Sul teve a maior proporção, com 36,5%.

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, além de destinar 30% das vagas nas eleições proporcionais para mulheres, os partidos também devem aplicar esse mesmo porcentual do Fundo Eleitoral no financiamento de candidaturas femininas. No mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral ainda passou a obrigar as legendas a reservar 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as candidatas.

Com Agência Câmara de Notícias