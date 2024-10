Do Show ao Parto: Cantor interrompe apresentação para ajudar a esposa a dar à Luz e retorna emocionado; assista

Na noite de sexta-feira (11), o cantor country Brantley Gilbert protagonizou um momento digno de cinema durante um show na Cadence Bank Arena, em Tupelo, Mississippi (EUA). No meio da apresentação, ele foi surpreendido pela notícia de que sua esposa, Amber, estava em trabalho de parto no ônibus da turnê. Sem pensar duas vezes, Gilbert saiu correndo do palco para acompanhar o nascimento do novo filho. As informações são do portal LeoDias.

Depois de ajudar a trazer o bebê ao mundo, o cantor retornou ao palco emocionado e anunciou para o público: “Nós temos um bebê!” A plateia aplaudiu e celebrou, enquanto Gilbert descrevia a experiência como “a noite mais louca de sua vida”.

Nas redes sociais, o artista fez questão de agradecer à equipe que deu suporte no momento e destacou a força de sua esposa: “Assistir a uma mulher tão incrível fazer uma coisa tão incrível é algo que nunca vou esquecer.” Embora o nome do recém-nascido não tenha sido revelado, ele se junta aos irmãos Barrett, de 6 anos, e Braylen, de 5, completando a família que Brantley e Amber construíram desde que se casaram em 2015.

Fonte: BNEWS