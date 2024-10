Após assalto, mulher atropela e mata suspeito do crime; veja o vídeo

Uma mulher atropelou e matou um dos suspeitos de ter lhe assaltado na noite de quinta-feira (10), no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o exato momento em que a motorista atinge o jovem de 20 anos e depois colide com uma casa.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o portal UOL teve acesso, a condutora afirmou que tinha ido levar uma colega de trabalho em sua residência, quando foi abordada por dois criminosos, em motocicletas diferentes, que anunciaram o assalto. Segundo a vítima, cada um dos suspeitos foi em direção a cada uma das mulheres.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a motorista disse que após roubar seu celular, o ladrão subiu na moto com a arma apontada para ela e, mesmo assim, ela acelerou o veículo, atropelou o homem e acabou atingindo uma casa.

O segundo indivíduo conseguiu fugir com uma aliança que roubou da amiga da motorista e ainda não foi identificado pelas autoridades.

Sobre o suspeito atropelado, ele ficou preso embaixo do automóvel e os homens do Copo de Bombeiros precisaram de um macaco hidráulico para retirá-lo. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte no local.

Já em relação à casa, não foram divulgadas informações sobre a existência de possíveis feridos no imóvel e a Defesa Civil de São Paulo foi acionada para verificar a estrutura da edificação.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que a mulher foi encontrada em “absoluto estado de choque”, “muito atordoada e com alguns lapsos de memória” e não lembrava do momento da colisão.

O caso foi registrado como roubo, homicídio e legítima defesa no 16° DP (Vila Clementino) e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) alegou que as “diligências prosseguem pelo 35° DP (Jabaquara) visando o esclarecimento dos fatos”.

Fonte: BNEWS