Setor de serviços cai 3,5% em agosto no Acre mas acumula alta de 0,4% em 12 meses

Em agosto de 2024, o volume de serviços no Acre seguiu a média nacional caindo 3,5%. Na comparação entre agosto deste ano e agosto de 2023 a queda é mais expressiva: -4,5%, o que pode indicar crise sazonal no setor. Porém, no acumulado de doze meses, serviços cresceram 0,4% no Estado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo IBGE.

No Brasil o segmento mostrou variação negativa de 0,4% frente a julho, na série livre de ajustes sazonais, após ter avançado 1,6% no período junho-julho.

Dessa forma, ainda em nível nacional, o setor de serviços se encontra 15,0% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,4% abaixo de julho de 2024 (ponto mais alto da série histórica).

Na série sem ajuste sazonal, no confronto contra agosto de 2023, o volume de serviços registrou expansão de 1,7% em agosto de 2024, quinto resultado positivo consecutivo.

No indicador acumulado do ano, o volume de serviços mostrou expansão de 2,7% frente a igual período de 2023. Já o acumulado dos últimos 12 meses, ao avançar 1,9% em agosto, repetiu as taxas de junho e julho de 2024.

Relacionado