OCA Encantada comemora o Dia das Crianças com festa lúdica e cinema para mais de 160 crianças

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) celebrou o Dia das Crianças com uma festa em todas as suas unidades, na sexta-feira, 11. O evento, que marcou o encerramento da semana especial da OCA Encantada, trouxe alegria para centenas de crianças e suas famílias. Ao longo da semana, diversas atividades lúdicas foram realizadas no “Espaço Criança”, mas o ponto alto foi a festa, que contou com cinema, pintura facial, doces, lembrancinhas e muita música.

As unidades da OCA se transformaram em verdadeiros centros de diversão, oferecendo um dia totalmente divertido ao entretenimento infantil. Famílias inteiras participaram das atividades e se encantaram com o ambiente preparado para os pequenos. A programação atraiu um grande público, com mais de 160 crianças participando das sessões de cinema.

A diretora da OCA, Fran Brito, destacou a importância da ação para aproximar a instituição das famílias acreanas. “Nosso objetivo com a OCA Encantada foi oferecer um espaço acolhedor e cheio de alegria para as crianças e suas famílias. É um prazer ver tantos sorrisos e saber que, além de prestar serviços, podemos proporcionar momentos de diversão para a comunidade. Essa festa é para todos, e é um reflexo do nosso compromisso com um atendimento humanizado e acessível.”

Karen Albuquerque, cidadã que aproveitou o dia para resolver pendências na OCA, foi surpreendida pela comemoração e comentou sua experiência. “Vim aqui para fazer os documentos dos meus filhos e me deparei com essa festa linda. As crianças amaram! Não esperava encontrar tudo isso, foi um presente para a gente. A OCA está de parabéns pela iniciativa”, disse, emocionada.

Além de promover momentos de alegria e lazer, essa ação reforça a importância social da OCA como um espaço que vai além do atendimento burocrático. Ao criar uma atmosfera lúdica e acessível, a OCA Encantada fortalece a relação entre a instituição e a comunidade, mostrando que a cidadania também pode ser exercida de forma acolhedora e inclusiva.

Janaína Marques, chefe da Gestão de Pessoas e Capacitações da OCA, também ressaltou o envolvimento da equipe na organização do evento. “A equipe da OCA trabalhou incansavelmente para que essa festa fosse um sucesso. Ver o resultado hoje, com tantas crianças felizes e as famílias participando, é extremamente gratificante. Mostra que nosso trabalho vai além de prestar serviços, é sobre cuidar das pessoas”, afirmou Janaína.