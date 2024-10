Nível dos rios mantém ´alerta máximo´ em todo o Estado do Acre; veja boletim do governo

O governo do Acre, baseado em dados qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulga diariamente, no site Agência de Notícias, o boletim do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo. Veja os dados deste sábado, 12.

Observação: Os dados podem sofrer alteração, dependendo do horário em que são analisados.

Nível dos rios

Monitoramento hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.

Bacia do Rio Acre

Nível Nível

(11/10) (12/10)

2,22 2,27 – Aldeia dos Patos

3,59 3,08 – Assis Brasil 🔴

1,98 2,15 – Brasileia 🔴

2,91 2,36 – Xapuri 🔴

2,53 3,60 – Colônia Dolores (Xapuri) 🟠

1,41 1,93 – Capixaba 🔴

1,43 1,51 – Rio Branco 🔴

0,44 0,46 – Espalha 🔴

2,00 1,88 – Porto Acre 🔴

0,90 0,93 – Riozinho do Rola 🔴

Bacia do Rio Abunã

Nível Nível

(11/10) (12/10)

1,69 1,73 – Plácido de Castro🔴

Bacia do Rio Purus

Nível Nível

(11/10) (12/10)

2,58 2,58 – Manoel Urbano 🟡

1,15 1,16 – Santa Rosa do Purus 🟠

0,37 0,46 – Sena Madureira 🔴

Bacia do Rio Tarauacá-Envira

Nível Nível

(11/10) (12/10)

4,00 4,50 – Feijó

Bacia do Rio Juruá

Nível Nível

(11/10) (12/10)

4,86 4,81 – Cruzeiro do Sul

1,29 1,29 – Ponte do Liberdade 🟡

2,22 SD – Marechal Thaumaturgo

Legenda – cota de observação: AZUL; cota de atenção: AMARELO; cota de alerta: LARANJA; cota de alerta máximo: VERMELHO.

Fonte: Gestor Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec).

Qualidade do ar

Média diária Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³

Média recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 15μg/m³

Legenda – Concentração de material particulado (μg/m³)

BOA (0 – 25 μg/m³): VERDE 🟢;

MODERADA (25 – 50 μg/m³): AMARELO🟡;

RUIM (50 – 75 μg/m³): LARANJA🟠;

MUITO RUIM (75 – 125 μg/m³): VERMELHO🔴;

PÉSSIMA (> 125 μg/m³): ROXO 🟣.

Baseado no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama/Brasil) Nº506/2024.

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Rio Branco (Ufac) – 5,77μg/m³ – 🟢

Rio Branco (Centro) – 5,84 μg/m³ – 🟢

Cruzeiro do Sul – 11,11 μg/m³ – 🟢

Xapuri – 3,09 μg/m³ – 🟢

Manoel Urbano – 6,00 μg/m³ – 🟢

Porto Acre – 3,86 μg/m³ – 🟢

Epitaciolândia – 3,78 μg/m³ – 🟢

Brasiléia – 3,24 μg/m³ – 🟢

Sena Madureira – 3,19 μg/m³ – 🟢

Assis Brasil – 2,41 μg/m³ – 🟢

Santa Rosa do Purus – 3,32 μg/m³ – 🟢

Feijó – 2,29 μg/m³ – 🟢

Tarauacá – 3,49 μg/m³ – 🟢

Previsão do tempo

Sábado, 12

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que neste sábado, 12, as condições de instabilidade, devido ao fluxo de umidade vindo do norte da Amazônia, continuam contribuindo para o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas.

Em todo o estado, o tempo será de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A umidade relativa do ar ficará próxima de 100% no início da manhã e em torno de 55% durante a tarde. Em Tarauacá, a temperatura mínima deverá ser de 23°C, com máxima de 31°C.

Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).