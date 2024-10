Governo repassa novos recursos para clubes de futebol do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, assinou um convênio, na manhã desta sexta-feira, 11, repassando um recurso no valor de R$ 1,5 milhão para a Federação de Futebol do Acre (FFAC).

A assinatura contou com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas; do presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes; do secretário Estadual do Esporte, Ney Amorim; e do vice-prefeito eleito em Rio Branco, Alysson Bestene.

O valor destinado à FFAC vai ser dividido entre os clubes acreanos, tanto para capacitações como para incentivar as práticas esportivas.

O secretário Ney Amorim destacou que essa ajuda é de fundamental importância para o avanço do esporte no estado.

“É uma alegria assinar este termo de compromisso para que a Federação possa destinar esses recursos aos clubes. Quero, governador, agradecer esse cuidado da sua gestão com o esporte”, destacou.

O governador Gladson Cameli reforçou seu compromisso com o esporte, destacando que a ideia é tornar esses repasses recorrentes.

“Essa assinatura só foi possível graças a toda equipe e empenho da Secretaria da Fazenda. Minha gratidão pela paciência, e temos um compromisso de que a partir do ano que vem esses repasses sejam feitos no início do ano. O sucesso de vocês é o nosso”, destacou.

Antônio Aquino relembrou que o tio do governador, Orleir Cameli, também foi um grande entusiasta do esporte e agradeceu o recurso destinado aos jovens:

“Quero agradecer a toda a equipe do Estado e dizer que fico muito feliz e agradecido. Isso é uma demonstração de que o Estado está dando valor para o esporte, que precisa desse apoio. Quero dizer também que a Federação está disponível para qualquer coisa que possa ajudar”.

Já o secretário Amarísio Freitas aproveitou o momento para dizer que a Federação é um braço no apoio à juventude, destacando a gestão de Ney Amorim.

“Tão logo ele chegou na secretaria, deu um novo ânimo, uma alegria . Foi uma decisão acertada colocar alguém que tenha envolvimento com o esporte à frente dessa secretaria. Esse convênio é um reforço importante, porque tiramos as crianças e os jovens da rota do vício das drogas”, pontuou.

Ney Amorim também destacou que a FFAC tem sido uma parceira durante a reforma do estádio Arena da Floresta, disponibilizando mecanismos para manter a grama, por exemplo. Em contrapartida, ele anunciou a chegada de dois carros automatizados para essa manutenção e disponibilizou à Federação.

“Temos que estar unidos, reunindo esforços. Graças a Deus, podemos ter todo o empenho, e é o que sempre digo: vamos criar pontes”, finalizou o governador.