Festival do Abacaxi de Tarauacá: confira programação para este sábado e domingo

Teve início na quinta-feira, 10 de outubro, a 11ª edição do tradicional Festival do Abacaxi de Tarauacá. O evento, que celebra o símbolo da agricultura local, será realizado até amanhã, domingo, 13/10, e contará, neste dois útlimos dias, com uma série de atrações musicais, culturais e gastronômicas, incluindo shows musicais de alta perfomance.

“O Festival do Abacaxi é um momento de celebração da nossa identidade e da força dos nossos produtores. É uma festa que reúne toda a comunidade e atrai visitantes de diversas partes do estado, fortalecendo o turismo e a economia local”, diz a prefeita Maria Lucinéia

Além do concurso gastronômico, que premiará o prato mais criativo à base da fruta, o evento também vem contando com o Concurso do Maior Abacaxi e o Concurso Garota e Garoto Abacaxi 2024. A expectativa é que a festa reúna milhares de pessoas ao longo dos quatro dias, consolidando o Festival do Abacaxi como uma importante vitrine para a cultura e os produtos de Tarauacá.