Acre entra no debate nacional sobre segurança escolar por ambientes livres de violência

O secretário adjunto de Administração da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), Reginaldo Prattes, representa o Estado no Rio de Janeiro (RJ), ao participar, nesta quinta-feira, 10 e sexta, 11, do 2º Fórum Nacional sobre Segurança Escolar, destinado a discutir e implementar estratégias de segurança nas instituições de ensino.

As discussões envolveram a apresentação de painéis, quando foram abordados diversos temas, como análise sobre a segurança escolar, a violência nas escolas e a importância de uma convivência positiva. Também houve relatos de experiências de segurança escolar nos estados.

O secretário adjunto destacou as ações que já são desenvolvidas pelo governo do Estado, por meio da SEE, para garantir a segurança escolar. Prattes citou o programa Escola Segura, desenvolvido em parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC).

Na oportunidade, foram apresentadas também as experiências e iniciativas no tocante à segurança escolar, quando foi destacado o programa Acre pela Vida, que visa promover um ambiente seguro para os estudantes e para a comunidade de uma maneira geral.

“Nossa participação no fórum reflete o compromisso do nosso governo em garantir às crianças e aos adolescentes um ambiente livre de violência, onde possamos promover os seus direitos”, disse.

Ainda de acordo com o gestor, a SEE já desenvolve ações voltadas para a disseminação de uma cultura de paz, por meio do programa Escola Segura e também pelo Observatório de Segurança Escolar, com a pactuação de um termo de cooperação entre as instituições que realizam ações de prevenção e de combate à violência no ambiente escolar.