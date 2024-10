A ampla aliança que reúne sociedade civil e instituições para recuperar o Igarapé São Francisco

O governo do Acre, em ação conjunta com a Prefeitura de Rio Branco e instituições parceiras, iniciou nesta sexta-feira, 11, uma nova ação de limpeza fluvial, agora do Igarapé São Francisco, na capital.

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), conta com a participação de diversos órgãos, como o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Corpo de Bombeiros (CBMAC), a Defesa Civil, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).

Nos próximos 30 dias, homens e máquinas estarão mobilizados para retirar galhos, árvores, geladeiras, cadeiras, garrafas pet e outros entulhos do leito do rio. “São 22 quilômetros de extensão, começando na BR e desaguando no Rio Acre, sendo que em seis quilômetros a prefeitura está fazendo, e a gente vai fazer a intervenção nos outros 16 quilômetros”, explicou o titular da Sehurb, Egleuson Santiago.

O Igarapé São Francisco atravessa pelo menos 18 bairros de Rio Branco. É o segundo maior manancial da capital e grande coletor da água de chuva. Ao longo de sua extensão, é possível encontrar pneus, plásticos e até móveis e eletrodomésticos descartados. “O acúmulo de lixo é sempre um fator complicador em tempo de chuva forte. Um dos objetivos com a limpeza, além da preservação dos recursos hídricos, é evitar um mal maior à nossa cidade em época de chuvas”, enfatizou capitão BM Luiz Neto, que nesta sexta coordenou o trabalho dos bombeiros no São Francisco.Ações educativas e fortalecimento do projeto

Além do São Francisco, o projeto prevê, ainda, a retirada de resíduos nos igarapés Amaro e Batista. Além das ações de limpeza, atividades de educação ambiental estão programadas. “A educação ambiental está presente nas secretarias de Meio Ambiente de Rio Branco e do Acre, porque é por meio dela que se muda a cultura. E trabalhamos muito seriamente, buscamos aumentar a quantidade de pessoas nessa área, para levar a uma mudança de cultura, para que não se jogue mais lixo nesse igarapé”, disse o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Carlos Nasserala.

Como parte de uma iniciativa maior, visando à restauração do Igarapé São Franco, o governo do Acre firmou recentemente um protocolo de intenções com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) e a Ufac. O objetivo é promover intervenções ambientais na bacia hidrográfica, visando mitigar os impactos da urbanização e das mudanças climáticas na região.

“A ação de limpeza é emergencial, mas precisamos fazer um trabalho de regeneração de toda a bacia do São Francisco, de todos os igarapés que fazem essa composição e cortam mais de 70 bairros de Rio Branco. É um projeto de longo alcance, a longo prazo, que vai envolver a parceria de várias instituições e também representações sociais”, destacou a conselheira do TCE/AC, Dulce Araújo.

Ainda, na segunda-feira, 14, e terça, 15, membros do governo do Acre vão se encontrar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para uma série de reuniões e apresentação de projetos. A recuperação da mata ciliar do Igarapé São Francisco e a reestruturação da área, incluindo a retirada de moradores que vivem em zonas de risco próximas ao igarapé, estão entre os temas da pauta.