Todos os municípios do Acre têm boa qualidade do ar nesta sexta-feira (11)

Todos os municípios monitorados do Acre estão com qualidade do ar classificada como “boa”, nesta sexta-feira (11). As informações são da plataforma IQAir, que obtém dados de sensores em todo o mundo.

De acordo com o apurado, Rio Branco, Porto Acre, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Xapuri tem qualidade de ar entre 8.5µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico) e 1µg/m³.

Diante da boa qualidade do ar, exercícios ao ar livre são recomendados, bem como a abertura de portas e janelas para passagem de ar.