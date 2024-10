O Ministério da Saúde lembra: a campanha de vacinação contra a gripe continua em todo o Acre

Com o objetivo proteger a população contra as complicações da gripe na região Norte, o Ministério da Saúde realiza a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que segue até o próximo dia 26 de outubro A pasta investiu mais de R$ 112 milhões para a compra de 6,5 milhões de doses do imunizante influenza trivalente. Até a última segunda-feira (7), 1,16 milhão de doses da vacina foram aplicadas. Para convocar a população, o ministério está veiculando uma campanha publicitária na TV aberta, rádio, carro e barco som, outdoor social e internet, nos sete estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

“A vacinação contra a gripe é a melhor forma para garantir proteção contra a doença e suas complicações. As vacinas são comprovadamente eficazes, seguras e protegem contra as cepas atualizadas, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e considerando os principais vírus em circulação no Brasil”, destaca Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI).

A partir de 2023, o Ministério da Saúde mudou a estratégia de imunização, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, para atender às particularidades climáticas da região, de forma a realizar a vacinação antes do “Inverno Amazônico”, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe.

A campanha atual prioriza grupos de risco como idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, dentre outros. Além de proteger contra a gripe, a vacinação também ajuda a reduzir a sobrecarga no sistema de saúde, que pode ser agravada pela ocorrência simultânea de outras doenças respiratórias, como a covid-19.

Cada município terá seu Dia D

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. Cada município, em todos os estados da região, realizará o seu próprio ‘Dia D’ de mobilização. O Ministério da Saúde reforça que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. As crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo mínimo de 30 dias.

A campanha está sendo realizada em uma só etapa para os grupos prioritários da Região Norte. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários da vacinação contra influenza: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, e povos indígenas vivendo em suas terras (aldeados).

