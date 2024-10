Eleições 2024: Disque-Eleições registra mais de 5 mil ligações no Acre

No período de 26 de setembro a 6 de outubro, o Disque-Eleições, canal de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) operado pela Ouvidoria, registrou um total de 5.190 atendimentos durante as Eleições Municipais de 2024. O serviço, que faz parte do canal 148, tem como objetivo fornecer informações e esclarecer dúvidas dos eleitores acreanos.

Os números mais expressivos foram referentes ao local de votação, que gerou 4.302 atendimentos em Rio Branco, seguido pela verificação da situação do eleitor no cadastro, com 354 ligações. Essas foram as duas maiores demandas entre os eleitores, principalmente na capital.

Para garantir a eficiência no atendimento, o TRE-AC disponibilizou 11 servidores, que trabalharam em escala de revezamento para suprir a alta demanda de ligações e evitar problemas no dia da eleição. O Disque-Eleições também esclareceu dúvidas sobre outros temas recorrentes, como a confirmação de endereços de seções eleitorais, documentação exigida para votar, situação do título de eleitor, justificativas eleitorais, e até orientações sobre o uso de adesivos e camisetas de candidatos.

O Ouvidor do TRE-AC, Juiz Fernando Nóbrega, destacou a importância do serviço: “O Disque-Eleições se mostrou fundamental para orientar os eleitores e evitar que dúvidas sobre procedimentos no dia do pleito gerassem transtornos. Esse atendimento eficaz ajuda a fortalecer a transparência do processo eleitoral e garantir que todos exerçam seu direito de voto com segurança e tranquilidade.”

O canal 148 foi uma das várias ferramentas utilizadas pela Justiça Eleitoral para facilitar o acesso dos eleitores a informações e garantir um pleito organizado no Acre. O serviço foi fundamental para que milhares de acreanos pudessem votar de forma tranquila e informada.