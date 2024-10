Demanda das empresas por crédito cresce 10,9% no Acre, mostra pesquisa

Dados do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mostraram que as companhias brasileiras mantiveram a busca por recursos financeiros, que cresceu 1,5% no país, em comparação com o mesmo mês de 2023. Negócios do porte “micro e pequenos” foi o único a registrar saldo positivo (1,7%) nos requerimentos. No Acre, o crescimento foi de 10,9%, o quarto maior do País no período.

“A recuperação gradual da economia pós-pandemia, juntamente com a digitalização e bancarização aceleradas, tem facilitado o acesso das empresas ao crédito. Além disso, a necessidade de capital de giro perante um quadro de atividade econômica ainda relativamente aquecida tem levado as empresas a buscarem mais recursos financeiros. A elevação nos títulos de dívida e nos empréstimos externos também reflete essa tendência de aumento na demanda por crédito”, elucida o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O setor das empresas que tiveram a maior parcela da demanda por crédito em agosto foi “Demais”, que considera as companhias dos segmentos “Primário”, “Financeiro” e “Terceiro Setor” (20,3%). Em segundo lugar ficou “Indústria” (4,3%), em terceiro “Serviços” (1,2%) e, por último “Comércio” (0,6%).

Pernambuco avançou na demanda por crédito

A análise por Unidades Federativas (UFs) revelou que, ainda em agosto, as empresas pernambucanas avançaram no ranking de demanda por crédito com 51,1% das buscas. “O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou significativamente suas aprovações de crédito para empresas de Pernambuco, totalizando R$ 450 milhões no primeiro semestre de 2024, um aumento de 95,7% em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento no crédito disponível tem incentivado mais empresas a buscar financiamento para expandir suas operações e enfrentar desafios econômicos”, explica Rabi. Confira o detalhamento por UFs no gráfico abaixo:

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

“Serasa Ponto a Ponto” explica faixas de pontuação

Muitos donos de negócios, interessados em melhorar a situação financeira de suas empresas, podem se perguntar: como o Score PJ funciona? Como consultar essa pontuação para companhias? Dá para ter uma nota maior? Como cuidar melhor da saúde do negócio? Para ajudar os empreendedores a entenderem melhor esses números e como podem contribuir para o aumento do score PJ da sua empresa, a Serasa Experian lançou a funcionalidade “Ponto a Ponto”, dentro da interface de consulta.

A funcionalidade traz a explicação de cada faixa de classificação, os motivos que podem acarretar a queda ou o aumento da pontuação e as orientações sobre medidas possíveis para manter ou melhorar a situação. A pontuação do Score para CNPJ vai de 0 a 1.000, em que quanto maior o valor, maior o nível de confiança que a empresa apresenta. Os critérios utilizados para avaliação do Score PJ, ainda segundo Cleber Genero, são:

Existência de dívidas vencidas negativadas;

Consultas à Serasa Experian;

Faixa etária do consumidor;

Cadastro Positivo devidamente aberto;

Dados cadastrais do consumidor atualizados;

Registros de pagamento de contas em dia;

Avaliações de crédito frequentes;

Existência de processos judiciais envolvendo o indivíduo;

Cadastro de emissão de cheques sem fundo.

