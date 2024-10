Defesa Civil: novas réguas ampliam capacidade de medição no Rio Juruá, em Rodrigues Alves

Com objetivo de ampliar o monitoramento do Rio Juruá, o governo do Acre, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e a Defesa Civil Municipal, instalou um posto de réguas em Rodrigues Alves.

De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, a iniciativa, realizada nesta terça-feira, 8, e quarta, 9, visa criar uma série histórica de dados fluviométricos que permitirá a geração de alertas e alarmes antecipados no município.

“Esses instrumentos são fundamentais para informar a população local sobre a possibilidade de desastres naturais, especialmente aqueles decorrentes do aumento do nível do Rio Juruá”, explicou o coordenador.

Segundo Batista, o monitoramento dos níveis dos rios se torna cada vez mais crucial diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. “A instalação deste posto de réguas busca não apenas aumentar a capacidade de resposta das autoridades, mas também garantir a segurança das comunidades de Rodrigues Alves, que frequentemente enfrenta desafios relacionados a inundações e seca extrema”, ressaltou.