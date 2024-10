A proposta da Sejusp em fortalecer a política sobre drogas no Estado do Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou reunião com integrantes do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), nesta quinta-feira, 10, em Rio Branco.

Realizado na Sala de Situação da Sejusp, o encontro apresentou o trabalho do núcleo do MDS, as casas terapêuticas que recebem acompanhamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), as oportunidades de parcerias para o fortalecimento das políticas estaduais e o impacto das políticas de drogas na sociedade acreana.

O titular da Sejusp, José Américo Gaia, explicou a importância de ter um conselho de políticas sobre drogas para a sociedade. “A secretaria está aqui para fortalecer ainda mais essa pauta, que é de suma importância para a nossa comunidade, trabalhando para uma vida mais plena, mais justa, e esse conselho está reagindo para isso”, observou.

O diretor do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Sâmio Falcão, avaliou o encontro: “Pudemos dialogar com o Conselho de Politicas sobre Drogas, todas as ações que são desenvolvidas aqui no Acre, principalmente na retomada desses eixos, dentro da Política de prevenção, de acolhimento, de recessão social”.

O presidente interino do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas (Coned), Álvaro Augusto de Andrade, explicou a importância da visita. “O objetivo da reunião é justamente realinhar e iniciar a construção do plano estadual para uma política mais abrangente e que seja acolhedora na parte de direitos humanos, para isso a gente tem que ter a paridade desse conselho, sociedade civil e gestão, e construir o regimento interno”, disse.